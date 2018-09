Processo contra Universal irá para Justiça Federal

Honorilton Gonçalves da Costa e João Batista Ramos da Silva, autores do recurso, respondiam ao processo na 9ª Vara Criminal estadual por lavagem de dinheiro. De acordo com o relator do processo, desembargador Almeida Toledo, a decisão levou em conta o caráter transnacional da lavagem de dinheiro.

A acusação é que quantias arrecadadas junto aos fiéis da Universal eram transferidas a sociedades anônimas no Brasil, que remetiam o dinheiro para outras duas empresas sediadas nas Ilhas do Canal e Ilhas Cayman.