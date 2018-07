Processo de beatificação de Odetinha é aberto no Rio Cerca de mil pessoas participaram nesta sexta-feira da abertura do processo de beatificação e canonização de Odete Vidal de Oliveira, a Odetinha, que pode se tornar a primeira santa carioca. A cerimônia de instalação do Tribunal Arquidiocesano foi realizada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, na Paróquia Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado, zona sul do Rio, e contou com a presença do italiano Paolo Vilotta, representante da Congregação para as Causas dos Santos, do Vaticano.