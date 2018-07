Processo de Demóstenes deve ir a plenário em 11 de julho O processo que apura se houve quebra de decoro parlamentar por parte do senador Demóstenes Torres (sem partido-GO) por seu suposto envolvimento com Carlinhos Cachoeira deve ser votado no plenário do Senado no dia 11 de julho, afirmou nesta terça-feira o senador Eunício Oliveira (PMDB-CE).