Processo de divórcio pode ficar 50% mais barato A aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que torna o divórcio mais rápido pode reduzir, segundo advogados especialistas em direito de família, até 50% dos custos com o processo. Aprovada anteontem no Senado, a PEC extingue a exigência de prévia separação judicial por mais de um ano ou a comprovada separação de fato por mais de dois anos para a obtenção do divórcio. Segundo o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), a lei será promulgada na terça-feira.