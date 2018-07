Processo de vitaliciedade do promotor Thales é suspenso

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) suspendeu o processo que manteria o procurador Thales Ferri Schoedl na carreira até a aposentadoria. Schoedl matou um rapaz e feriu outro em 30 de dezembro de 2004, em Bertioga. Com isso, o CNMP derruba as decisões do Órgão Especial e do Conselho Superior do Ministério Público paulista, que determinaram a manutenção de Schoedl na carreira independente do crime de que é acusado. Veja também: Promotor que matou estudante a tiros critica a imprensa Thales matou a tiros o estudante Diego Mendes Modanez, de 20 anos, e feriu Felipe Siqueira Cunha de Souza, também estudante, que na época tinha 20. Segundo o promotor, ele e a namorada estavam saindo de uma festa na Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo, quando um grupo de mais de dez rapazes teria mexido com a moça. Schoedl afirmou que agiu em legítima defesa.