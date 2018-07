Processo é longo e exige comprovação de milagre A beatificação é o primeiro passo para a canonização, processo pelo qual o papa dá o título de santo. As normas do Vaticano falam de Causas de Beatificação e de Canonização porque se trata de um mesmo processo em duas etapas. Beato e santo são apresentados à veneração dos cristãos como exemplos a serem imitados, com o reconhecimento oficial, mas com a diferença de que o beato recebe culto limitado a regiões e comunidades religiosas, enquanto o santo pode ser venerado em toda a Igreja.