Processo sobre caso Mércia continua em Guarulhos-SP

A defesa de Mizael Bispo de Souza, ex-namorado da vítima e principal suspeito do seu assassinato, pediu que a Vara Distrital de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, onde o corpo da advogada foi encontrado, seja responsável pelo julgamento. Mizael e o vigia Evandro Bezerra da Silva são réus no processo.

Em sua decisão, o juiz Leandro Jorge Bittencourt Cano, da Vara Privativa do Júri de Guarulhos, também aplicou multa no valor de dois salários mínimos ao advogado de Mizael por ter alegado "inverdades na defesa prévia ofertada, na qual afirmou não ter tido acesso aos autos para formular defesa".

A advogada foi morta após deixar a casa da avó, em Guarulhos, no dia 23 de maio. O corpo dela foi encontrado em uma represa de Nazaré Paulista. O vigilante foi preso no dia 9 de junho no município de Canindé do São Francisco, em Sergipe, por faltar a um depoimento na Polícia Civil sobre o caso.