Processos de criação no teatro de Peter Brook Este livro nasceu sob o impacto de A Tempestade, peça teatral encenada pelo diretor inglês Peter Brook em 1991. Foi essa obra que despertou o interesse do ator, diretor e pesquisador teatral Matteo Bonfitto sobre Brook, resultando em um doutorado. Bonfitto mostra como o trabalho do diretor inglês se apoia em "bases invisíveis" e transforma as revoluções mais significativas no teatro do século 20. Ele investiga Brook desde as experimentações dos anos 1960, passando pelas pesquisas no CICT, até chegar ao contato com as culturas da África e do Oriente. O que salta aos olhos é um diretor que inventa processos de criação, ao mesmo tempo que está interessado em explorar as possibilidades do homem.