Procon-AL multa hospitais por usar medicamento vencido Quatro hospitais de Maceió foram autuado nesta segunda-feira, 2, pelo órgão de defesa do consumidor Procon-AL) por uso de medicamentos fora do prazo de validade. Durante inspeção realizada por fiscais do órgão, ficou constatado que o Hospital Santo Antônio, Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, Hospital Santo Antônio e Sanatório Hospital Geral guardavam remédios e outros objetos vencidos em suas farmácias.