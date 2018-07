Procon autua 10 redes varejistas em dia de megaofertas

A Fundação Procon-SP autuou 10 estabelecimentos durante fiscalização em dia de megaofertas em São Paulo, Santos, Presidente Prudente, São José dos Campos e Campinas. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 6.

As lojas Extra, Ponto Frio, Casas Bahia e Magazine Luiza foram autuadas por irregularidades como ausência de atendimento preferencial aos idosos, produtos sem preço, preços diferentes para o mesmo produto, preço à vista e parcelado em dimensões diferentes, não agendamento de turno para montagem de produtos entregues e não entrega de produtos e falta de exemplar do Código de Defesa do Consumidor no estabelecimento.

As empresas responderão a processo administrativo e poderão ser multadas de R$ 400 a R$ 6 milhões. No total, 15 lojas foram comércios foram vistoriados.