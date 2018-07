Procon autua 18 pontos de venda de combustíveis

O órgão informou ter detectado indícios de abusos em 42 postos que foram alvo de denúncias por aumento de preços. Foram encontrados reajustes de até 51%. Só em dois desses postos os indícios não foram comprovados. Os outros 22 postos foram notificados a prestar esclarecimentos sobre as denúncias antes de receberem as autuações.

"O órgão de defesa do consumidor do Estado recebeu 248 denúncias de cidadãos que pagaram mais caro pelo combustível", informou em nota o Procon. Houve, no entanto, mais de uma denúncia por posto.