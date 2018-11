Procon autua empresa que vende ingresso a show do U2 A Fundação Procon de São Paulo autuou hoje a empresa Time For Fun Entretenimento (T4F) por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor durante a venda de ingressos para o show U2 360º Tour do dia 9 de abril de 2011, que será realizado no Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi). A autuação ocorreu porque os fiscais do Procon constataram, a partir de reclamações e consultas registradas no órgão, que a empresa responsável pela organização do show e pela venda dos ingressos deixou de prestar um serviço adequado aos consumidores.