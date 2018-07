Procon barra venda de ingressos para Madonna A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP) suspendeu, no fim da tarde desta sexta-feira, a venda dos ingressos para o show da Madonna, marcado para o dia 4 de dezembro no Estádio do Morumbi, na capital. O motivo: procedimentos irregulares cometidos pela Time For Fun (T4F), responsável pela comercialização das entradas.