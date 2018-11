Procon considera exigência abusiva e constrangedora Para funcionários do Procon ouvidos pela reportagem, a exigência de um fiador fere o Código de Defesa do Consumidor porque é abusiva. "O ensino não pode ser tratado como um serviço qualquer", diz a defensora pública estadual e membro da coordenação executiva do Procon-RS, Adriana Burger. Segundo ela, a instituição cria um constrangimento para o aluno ao dificultar o acesso ao serviço.