Procon de GO autua Gol por descumprir medida da Anac

A fiscalização esteve ontem no Aeroporto Santa Genoveva, onde verificou o cumprimento das novas regras por parte da TAM e da Gol, companhias aéreas que estão dentro dos parâmetros da nova resolução da Anac. A TAM foi considerada operando dentro das novas regras e a Gol teve 24 horas de prazo para se adequar.

Hoje, porém, ao retornar ao aeroporto, os ficais verificaram que a Gol não havia tomado nenhuma providência. Segundo o gerente de Fiscalização, Antônio Gonçalves, a empresa autuada terá prazo para apresentar sua defesa e está sujeita a multa que varia de R$ 400 a R$ 6 milhões, valor que será arbitrado pelo Departamento Jurídico do Procon. O órgão, responsável pela fiscalização do cumprimento da Portaria da Anac em Goiás, também vai verificar se o atendimento foi ampliado via internet e pelo telefone.