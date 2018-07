Procon-GO fiscalizará atendimento de aéreas

As novas regras de atendimento estão previstas na Resolução nº 196 da Anac, de 24 de agosto de 2011, e valem para todas as empresas aéreas regulares nacionais e estrangeiras que operam no Brasil. De acordo com o regulamento, além do atendimento via internet e telefone, as empresas de transporte aéreo deverão disponibilizar os guichês de atendimento presencial no local.

A estrutura de atendimento deve ser montada em área distinta dos balcões de check-in e das lojas destinadas à venda de passagens. O atendimento presencial deve estar disponível no mínimo duas horas antes de cada decolagem e duas horas após cada pouso. Após o usuário registrar a reclamação, a companhia deverá informar o prazo final para a resposta, que não poderá ser maior que cinco dias úteis.