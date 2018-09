Procon lança canal para reclamação sobre compra online

A reclamação pode ser feita pelo site da Fundação Procon-SP. O novo canal, exclusivo para quem contratou via web, está disponibilizado no site www.procon.sp.gov.br. Após análise da reclamação, o técnico do Procon-SP encaminhará mensagem esclarecendo quais os direitos do consumidor e informando eventual necessidade de envio de documentos e outros dados. As empresas serão informadas das demandas registradas por seus consumidores através de Carta de Informação Preliminar (CIP) enviada eletronicamente.

Caso não haja solução da demanda nessa fase preliminar, será instaurado processo administrativo e a reclamação seguirá nos moldes tradicionais (audiência conciliatória).