Procon multa McDonald?s em R$ 3,2 mi por brinquedos

O caso foi denunciado pelo Projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana, em abril 2010. Segundo a entidade, com essas práticas "o McDonald?s cria uma lógica de consumo prejudicial e incentiva a formação de valores distorcidos, bem como a formação de hábitos alimentares prejudiciais à saúde". "Os anúncios são veiculados durante filmes voltados ao público infantil, usam os personagens queridos das crianças e misturam fantasia e realidade", diz Ekaterine Karageorgiadis, advogada do Projeto Criança e Consumo.

Depois da denúncia ao Procon, diz ela, foram feitas 18 campanhas desse tipo dirigidas a crianças. Agora em dezembro, a rede de fast-food lançou mais uma promoção, relacionada ao filme Gato de Botas.

Em 2009, o Instituto Alana entrou com representação no Ministério Público que resultou em ação civil pública pedindo a proibição desse tipo de promoção. A ação, que além do McDonald?s tinha como alvos as redes Bob?s e Burger King, ainda está em andamento.

Em 2010, a entidade denunciou a publicidade do McDonald?s com brindes do filme Rio ao Conselho de Autorregulamentação Publicitária (Conar). Mas o órgão publicou parecer favorável à rede de fast-food e classificou o instituto como "Bruxa Alana, que odeia criancinhas".

Outro lado - A rede McDonald?s afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que "não comenta detalhes dos processos em andamento" e "tem convicção de respeitar todas as normas da legislação vigente tanto em relação à comunicação como em relação a práticas comerciais".