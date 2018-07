Procon-RJ encontra alimentos vencidos no Antiquarius Vinte e cinco quilos de produtos alimentícios vencidos foram encontrados e apreendidos nesta terça-feira, 06, pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (Procon-RJ) no restaurante Antiquarius, um dos mais famosos do Rio, situado no Leblon (zona sul). Segundo o Procon-RJ, entre os produtos vencidos havia 5 quilos de escargots vencidos em julho de 2012, além de dobradinha, presunto, endívia e manteiga de escargot. O Antiquarius foi multado, segundo o Procon-RJ.