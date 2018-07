Procon-RJ suspende venda do leite Elegê A venda do leite Elegê foi suspensa nesta quinta-feira, 20, no município do Rio de Janeiro pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio (Procon-RJ). Após várias denúncias de consumidores, agentes do órgão constataram que o produto está impróprio para o consumo.