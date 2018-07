Procon-RS cobra explicação sobre problema em bebida O Procon do Rio Grande do Sul pediu esclarecimento à PepsiCo, produtora do achocolatado Toddynho, cobrando explicações sobre os problemas ocorridos na fabricação do produto. A medida foi tomada depois que ao menos 39 pessoas relataram reações como sensação de queimadura, feridas na boca, náusea e cólicas ao ingerir o produto de 200 ml, do lote com numeração L4 32. Os casos foram registrados em 15 municípios gaúchos.