Procon-SP reforça atendimento a prejudicado por apagão

De acordo com o governador, os cidadãos que se sentirem prejudicados pelos blecautes poderão agora se queixar por meio de registro eletrônico no site www.procon.sp.gov.br ou pelo telefone 151. As queixas serão repassadas diretamente à AES Eletropaulo ou à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Cteep), concessionárias responsáveis pela distribuição e transmissão de energia em São Paulo.

O governador informou ainda que o governo estadual avalia as multas ou punições que devem ser aplicadas pelo descumprimento dos contratos de concessão dos serviços. Hoje, de acordo com o Procon-SP, a AES Eletropaulo apresentou documentos de esclarecimento sobre as falhas no sistema de fornecimento de energia ocorridas na capital e região metropolitana de São Paulo nos últimos dias.

A entidade decidirá na próxima semana se a concessionária será multada. No começo do mês, após um apagão que deixou bairros da zona sul da capital sem energia, o governador convocou as empresas para que prestassem esclarecimento. Na época, Alckmin disse que o governo poderia aplicar multas às empresas caso fosse constatada negligência.

Assentamentos

O governador confirmou ainda que solicitou à Secretaria da Justiça que estude a possibilidade de compra da produção agrícola proveniente de assentamentos de agricultores sem-terra. O objetivo é destinar esta produção a presídios, escolas, creches e outras instituições públicas. Alckmin disse que este projeto está sendo formulado, mas ainda não há prazo para que seja aplicado.