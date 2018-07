Procon vai multar Infraero por irregularidades no Galeão O Procon-RJ (Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor) fez uma inspeção no aeroporto do Galeão, no qual uma menina de três anos se acidentou no sábado, 4, e vai multar a Infraero por causa de várias irregularidades - o valor ainda será calculado e pode chegar a R$ 7 milhões.