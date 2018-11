Procura pela operação é grande e há fila A procura pela plástica reparadora após grande perda de peso no Hospital Federal do Andaraí é grande. Podem ser operadas pessoas que emagreceram após cirurgia bariátrica ou que fizeram dietas. A equipe do cirurgião Carlos Del Piño Roxo tem cirurgias marcadas para abril de 2012. Para ser operado no hospital, é preciso ser encaminhado por médico da rede pública. Em consultórios particulares, a cirurgia custa de R$ 15 mil a R$ 20 mil. / C.T.