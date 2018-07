Procura por ingressos é baixa nos primeiros dias de venda

O torcedor alviverde pode comprar no Palestra Itália, Shopping West Plaza, Boulevard Tatuapé, Santana Parque Shopping ou no Shopping Light. Os bilhetes para numeradas e camarote, porém, só são vendidos no estádio. Também há a opção de comprar no site www.futebolcard.com.br, mas somente para o Setor Visa. Idosos e estudantes pagam meia. Os são-paulinos, com 2.700 lugares reservados, têm de comprar no Morumbi.

A segurança será reforçada. Haverá divisão na rua Padre Antônio Tomás entre os são-paulinos e os torcedores da ala especial.