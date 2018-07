Procurado pela Interpol consegue renovar CNH em SP Procurado pela Interpol, organização internacional que engloba a polícia de diversos países, e pela Polícia Civil de São Paulo desde dezembro de 2009, Edilson Donizete Neves, de 49 anos, conseguiu renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em fevereiro de 2010, de acordo com informações do Detran de São Paulo. A emissão do documento foi efetuada em uma unidade do Ciretran de Jandira.