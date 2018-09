Procurado pela Justiça é detido com drogas em SP Denúncia anônima levou a Polícia Militar a prender Rodrigo Paulo da Silva, de 20 anos, com mais de 25 quilos de maconha no Campo Grande, zona sul da capital, na manhã de ontem. Silva era procurado pela Justiça por roubo. Além da maconha, a polícia apreendeu crack e cocaína. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, por volta das 10 horas, os policiais foram até uma casa próxima à favela Morro da Macumba para verificar um possível ponto de tráfico de drogas. Ao chegar no local, a Polícia Militar abordou Silva, que indicou uma viela em frente ao imóvel com drogas escondidas. Após revista da viela, foram apreendidos 25,3 quilos de maconha, 1,3 quilo de cocaína e 1.562 pedras de crack. No imóvel do suspeito também foram apreendidas cinco balanças, uma prensa e uma espingarda calibre 12. Silva foi preso e conduzido ao 80º Distrito Policial, e irá responder por tráfico de drogas.