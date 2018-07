Procurado pela Justiça paulista é preso com drogas Procurado pela Justiça por seqüestro e homicídio, Antonio Barbosa de Queiroz Neto, de 27 anos, foi detido, por volta das 20h de ontem, no interior da própria casa, na Favela do Jardim Cerro Azul, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. No local, havia um laboratório de refino de drogas, e Neto foi pego em flagrante, manuseando cocaína. Na casa, a polícia apreendeu dois revólveres calibre 38, um aparelho de TV de plasma, um quilo de pasta de cocaína, um quilo de cocaína em pó - pronta para a venda -, 181 cápsulas plásticas com cocaína, 280 gramas de maconha, 100 gramas de crack e uma balança digital.