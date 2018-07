Procurador acusa Chevron no Congresso

Em audiência conjunta das Comissões de Minas e Energia e do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, o procurador de Campos (RJ) Eduardo Santos Oliveira acusou a petroleira americana Chevron de ter perdido o controle do poço no Campo de Frade, de onde vazaram 381 mil litros de petróleo em novembro de 2011.

Em março, ocorreu um novo vazamento, a 3 quilômetros do acidente do ano passado. O diretor de Assuntos Corporativos da Chevron, Rafael Jean Williamson, negou irregularidades. "O vazamento não é produto de uma operação negligente ou incompetente", disse.