Procurador diz que Chevron não tem como parar vazamento

O promotor disse que as acusações resultam de investigações da polícia e dos relatórios que vêm sendo usados para montar acusações criminais contra a Chevron, a operadora de sondas Transocean e 17 de seus executivos e funcionários.

Um representante da Chevron em San Ramon, Califórnia, disse que a empresa nunca teve como alvo das perfurações a camada brasileira do pré-sal. Disse ainda que a empresa conseguiu estancar o vazamento de novembro em quatro dias. Por fim, afirmou que a Chevron está capturando um fluxo "residual" do petróleo que vazou no campo de Frade.