Procurador do Ceará pede anulação de lista do Sisu O procurador da República no Ceará, Oscar Costa Filho, entrou na Justiça Federal nesta segunda-feira com uma ação civil pública solicitando a anulação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) relativo ao segundo semestre de 2012, cuja lista dos alunos selecionados para as vagas oferecidas por instituições públicas foi divulgada nesta manhã. Segundo o procurador o novo processo do Sisu prejudica os candidatos que já estavam inscritos no sistema.