Procurador-geral dos EUA critica criptografia de dados de Apple e Google

O novo iPhone 6 da Apple, lançado este mês, e uma esperada atualização do sistema Android, do Google, têm criptografias de dados tão sofisticadas que só o usuário pode desbloqueá-lo. Até mesmo policiais com mandados de busca não teriam acesso.

"É totalmente possível permitir a aplicação da lei para fazer o seu trabalho e ao mesmo tempo proteger adequadamente a privacidade pessoal", disse Holder em um discurso antes da Aliança Global Contra o Abuso Sexual Online de Crianças.

Holder disse que o acesso rápido aos dados de telefones pode ajudar policiais a encontrar e proteger vítimas de abuso sexual ou de sequestradores.

Funcionários do Departamento de Justiça disseram que Holder está neste momento apenas pedindo a cooperação das empresas.

"O que me preocupa são empresas que comercializam algo expressamente para permitir que as pessoas se coloquem acima da lei", disse ele.

(Por Julia Edwards)

