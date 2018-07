Procurador investiga pré-teste do Enem

O procurador Marinus Marsico, representante do Ministério Público no Tribunal de Contas da União, vai investigar o contrato de realização do pré-teste do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em um ano, conforme revelou ontem o Estado, o valor do contrato aumentou 559% - saltou de R$ 939,5 mil para R$ 6,191 milhões.

O pré-teste serve para verificar quais perguntas são consideradas fáceis ou difíceis por um público com perfil semelhante ao que fará o Enem.

Os valores serão pagos a um consórcio contratado pelo Ministério da Educação (MEC) sem licitação. Uma das instituições beneficiadas é o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe), ligado à Universidade de Brasília (UnB). A instituição foi responsável pela aplicação da última edição do exame, após o vazamento da prova. Até o ano passado, o Cespe era dirigido pelo atual presidente do Inep, Joaquim Soares Neto.

Segundo o Inep, autarquia do ministério responsável pelo exame, "o projeto de 2010 é muito mais amplo" e "é impossível comparar contratos cujos requisitos são tão distintos". O instituto alega que pretende agora aplicar o pré-teste para 100 mil alunos em 40 municípios, contra 50 mil de 10 capitais em 2009.

"São explicações que à primeira vista podem ser aceitáveis, mas isso não impede que a gente prossiga a verificação", afirmou Marsico. "Há o benefício da dúvida, mas estou me baseando nesses fatores para a investigação: a dispensa de licitação e o valor quase multiplicado por sete", disse Marsico. Procurado, o Ministério da Educação informou que prestará as informações requisitadas pelo procurador.

Numa comparação do preço médio do pré-teste por estudante, o valor em um ano cresceu de R$ 18,79 para R$ 61,91, um salto de 229,5%. Especialistas ouvidos pela reportagem estranharam a diferença, observando que o preço médio por estudante deveria cair com o tempo e não aumentar. O Inep alega que, desta vez, o pré-teste ocorrerá em "quatro etapas distintas" - em 2009, ocorreu em apenas uma etapa.

De acordo com o Inep, o contrato atual reforça requisitos de segurança e sigilo necessários para o pré-teste. "O contrato 2010 exige que todas as etapas de editoração do caderno de provas, acompanhamento da impressão e organização do material para distribuição se processem em ambiente seguro e sigiloso", afirmou a assessoria.

O Inep também diz que foi exigido que as empresas aplicadoras montassem estruturas compatíveis de segurança em cada unidade federação.

Ontem, o ministro da Educação, Fernando Haddad, falou sobre os questionamentos em torno do Enem e afirmou que não haverá atraso em sua aplicação. "Não tem atraso nenhum. O presidente do Inep disse que está tudo dentro do cronograma."

O contrato com as instituições que aplicarão o exame ainda está sendo elaborado, e a Justiça suspendeu a licitação para escolha da gráfica responsável pela impressão do exame. O edital do pregão eletrônico previa o início da pré-impressão (versão preliminar da prova, sujeita a revisões) em 12 de agosto, com término no dia 27. No dia 28 deveria ocorrer a aprovação do trabalho, com o início da impressão marcado para o dia 30 de agosto.

"Como a questão está na Justiça, vamos aguardar o posicionamento da juíza. A gráfica levou seus argumentos, o Inep explicou por que desclassificou a gráfica. Agora cabe ao Judiciário a palavra final", disse. COLABOROU LUCIANA ALVAREZ