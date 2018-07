Procurador pede ao TRF que Exército permaneça no Rio

O procurador regional da União na 2ª Região, Daniel Levy de Alvarenga, entrou nesta quinta-feira, 19, no Tribunal Regional Federal (TRF) com um pedido de suspensão da decisão de retirar o Exército do Morro da Providência. A decisão foi dada pela juíza da 18ª Vara Federal, Regina Coeli Medeiros de Carvalho, que disse para os militares serem substituídos pelos policiais da Força Nacional de Segurança sob pena de multa diária de R$ 10 mil. Segundo Alvarenga, "a decisão, como concedida, é de plano inexeqüível e provocará graves danos à ordem e à segurança pública". O procurador afirma que a presença das tropas é apenas "dar apoio ao projeto de revitalização de moradias populares desenvolvido pelo Ministério das Cidades", o que é constitucional. Veja também: Obras terão de parar se Exército deixar morro, diz Jobim Justiça decreta prisão de 4 dos 11 militares investigados no Rio Moradores não comentam se querem ou não saída do Exército Delegado diz que é evidente ligação de militares com tráfico No entendimento da juíza federal, entretanto, a presença dos militares no morro "tem por escopo a manutenção da ordem e da segurança pública", missão que não pode ser realizada pelo Exército, segundo a Constituição Federal. Ainda segundo o procurador, mesmo que o recurso não seja aceito, "a desmobilização do efetivo" não pode ser feita de forma imediata como determinou a juíza, mas deve acontecer "num prazo razoável". O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Jorge Armando Félix, também defendeu a permanência das tropas na comunidade e negou que o trabalho lá realizado seja ilegal, como interpretou a Justiça Federal. "A Força deve continuar lá e o trabalho que está fazendo é importante, meritório, bem conduzido e está dando certo", declarou. Segundo Jorge Félix, o trabalho do Exército na Providência está funcionando como um laboratório que poderá ser estendido a diversas outras comunidades e não apenas no Rio. Negou que exista a função de garantir a lei e a ordem e assinalou que o que o Exército realiza no morro em nada difere do que faz no Nordeste, abrindo estradas e construindo obras na transposição do rio São Francisco. "A filosofia é rigorosamente a mesma. Não houve uso da Arma como segurança pública. Os soldados estão lá para garantir que o material não vai desaparecer e isso teria de ser feito na favela ou em Ipanema, porque acontece em todos os canteiros de obras do País. É preciso oferecer segurança às pessoas que trabalham e guardam material", assinalou o ministro. Negou, igualmente, que as reformas das casas no morro sejam obra eleitoreira, destinadas a favorecer a candidatura do senador Marcelo Crivella à prefeitura do Rio. "Cada um enxerga conforme a sua ótica e a ótica que estou observando é de que vemos uma Força constituída por parte da população, já que o Exército é integrado por pessoas das comunidades locais", rebateu. De acordo com a assessoria de imprensa da suspensão, a Procuradoria Regional da União na 2ª Região, paralelamente ao pedido de suspensão da liminar, está elaborando um agravo de instrumento que deverá ser apresentado o mais rápido possível. O presidente do TRF-2ª Região, desembargador Joaquim Antônio Castro Aguiar, deverá decidir nesta sexta-feira, 20, sobre o recurso.