Procurador quer anulação de mais uma questão do Enem O procurador da República no Ceará, Oscar Costa Filho, disse hoje, durante entrevista coletiva em Fortaleza, que vai pedir a anulação de mais uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O requerimento será enviado por ele à Justiça na próxima quinta-feira (03/11). Segundo o procurador a questão 25 da prova amarela do Enem é muito semelhante a uma outra que estava nos TDs distribuídos pelo Colégio Christus dias antes da aplicação das provas.