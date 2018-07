Procurador quer pôr crime da ex-Febem na Justiça Federal Inconformada com a suposta impunidade de agentes prisionais que teriam torturado internos da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem, atual Fundação Casa), a Procuradoria Regional da República dos Direitos do Cidadão em São Paulo tenta federalizar o processo. Para o órgão, em vez de acusar os supostos agressores, o Ministério Público Estadual arquivou a acusação de tortura e denunciou os adolescentes por denunciação caluniosa.