Procurador questiona uso de MP para alterar limites de parques O procurador do Ministério Público Federal no Pará, Felício Pontes, afirma que o governo não poderia ter modificado os limites de unidades de conservação por meio de medida provisória. A decisão, que altera a demarcação de três parques nacionais na Amazônia para instalar canteiros de obras das usinas de Tabajara, Santo Antônio e Jirau, foi publicada anteontem no Diário Oficial da União.