Procurador vai à Justiça pela anulação do Sisu O procurador da República no Ceará, Oscar Costa Filho, acionou a Justiça Federal ontem solicitando a anulação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre de 2012. Ele diz que o novo processo do Sisu prejudica os candidatos que já estavam inscritos no sistema. "O Sisu cria a possibilidade de alunos matriculados concorrerem novamente, e isso pode favorecer um esquema de venda de vagas." Costa Filho diz que também quer elucidar a ocupação de 17 vagas de Medicina da Universidade Federal no Ceará (UFC) por estudantes transferidos de outras instituições ou beneficiados por decisões judiciais.