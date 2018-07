Procurador vai refazer denúncia contra militares no Rio

Os procuradores da República encarregados de analisar os crimes cometidos pelos 11 militares do Exército já decidiram não ratificar a denúncia apresentada pelo promotor estadual Marcos Cak ao juiz Sidney Rosa da Silva, do 3º Tribunal do Júri. Por entender que o crime envolve servidores da União, o magistrado encaminhou o caso à Justiça Federal. Veja também: Rio organizará mutirão para concluir obras em morro Polícia diz ter identificado assassinos dos jovens da Providência Com obras embargadas, Exército deixa Morro da Providência Justiça Eleitoral embarga obras no Morro da Providência Crivela lamenta 'contaminação política' de obras na Providência Opine: o Exército pode cuidar da segurança pública? Segundo apurou o jornal O Estado de S. Paulo, os procuradores, após uma leitura superficial do inquérito, acham que a denúncia do Ministério Público Estadual é sucinta. Seria preciso detalhar a participação de cada militar no crime. Na verdade, o promotor Cak cometeu equívocos e deixou de especificar a conduta de dois denunciados - o 3º Sargento Bruno Eduardo de Fátima e o soldado Rafael da Costa Sá. Na sua denúncia, o promotor deixou de citar detalhes da apuração, como o fato de o tenente Ghidetti, ao entregar os jovens, ter apertado as mãos de um criminoso e dito a frase "Aqui está um presentinho pra vocês", como descreveu o delegado Ricardo Dominguez Pereira, da 4ª Delegacia Policial, no relatório final do inquérito. Apesar de não usarem a denúncia estadual, os procuradores já entraram em entendimento com a promotora estadual Márcia Velasco, da Central de Inquéritos, para que ela e o delegado Dominguez continuem colaborando na investigação. A expectativa é de apresentar a nova denúncia até sábado.