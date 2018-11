Procuradora acusada de agressão depõe há mais de 3h

Ex-funcionárias da procuradora denunciaram o caso de maus tratos à polícia. As empregadas afirmaram que a menina, que estava provisoriamente sob a guarda dela, apanhava constantemente. Embora o advogado da procuradora negue as acusações, ontem o Ministério Público Estadual (MPE) entrou com representação contra Vera Lúcia por ela infringir um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Os promotores querem que ela pague multa. As promotorias de Infância e Juventude do Rio pretendem ingressar ainda com ação de indenização por danos morais por causa das humilhações e ofensas sofridas pela criança.