Procuradora acusada de maus-tratos depõe no TJ do Rio Começou nesta noite o depoimento da procuradora aposentada Vera Lúcia de SantAnna Gomes, acusada de tortura a menina de dois anos que estava sob sua guarda provisória, ao juiz Mario Henrique Mazza, da 32º Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O depoimento deve terminar por voltas das 22h, segundo informação da assessoria de imprensa do TJ.