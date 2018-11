Procuradora é suspeita de torturar filha adotiva no Rio A procuradora de Justiça aposentada Vera Lúcia Sant''Anna Gomes, de 53 anos, é suspeita de ter agredido e torturado uma criança de dois anos e nove meses durante um mês. A menina, que tinha sido adotada pela procuradora em março, foi encontrada pelo Conselho Tutelar, no último dia 14, com hematomas em todo o rosto, no apartamento de Vera Lúcia, em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro.