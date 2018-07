Procuradores da Coreia do Sul investigam vazamento de dados de usinas nucleares

Promotores de Seul abriram uma investigação sobre um vazamento de dados em usinas de energia nuclear da Coreia do Sul, disse o gabinete dos promotores no domingo, no momento em que crescem as preocupações com a segurança nuclear e com potenciais ataques cibernéticos da Coreia do Norte.

Uma funcionária da Promotoria confirmou relatos da imprensa de que havia sido descoberta a localização de um endereço de IP vinculado ao vazamento e que investigadores teriam sido despachados para o local.

Ela disse que não podia dar mais informações sobre o caso, enquanto uma investigação estava em curso, ou comentar se a Coreia do Norte estaria por trás do vazamento.

A preocupação com possíveis ciberataques da Coreia do Norte tem a atenção mundial desde a invasão de computadores da Sony Pictures, que os Estados Unidos culpam Pyongyang.

A Coreia do Norte negou as acusações e pediu uma investigação conjunta sobre o incidente com Washington.

Diagramas de vários reatores nucleares da Coreia do Sul têm sido postados em uma conta no Twitter desde o vazamento de dados, na semana passada, o que incluiu registros pessoais dos funcionários, modelos de equipamentos da planta nuclear, fluxogramas de energia e estimativas de exposição à radiação entre os moradores locais. Não havia nenhuma evidência, entretanto, que os sistemas de controle nucleares foram hackeados.

(Por Meeyoung Cho)