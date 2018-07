Procuradoria pede saída de reitor da federal do Piauí

A Procuradoria da República do Piauí quer o afastamento do reitor da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Luís de Sousa Santos Júnior. Alvo de oito processos disciplinares no Ministério da Educação (MEC) que apuram seu envolvimento em desvios de verbas, ele também aparece em inquéritos do Ministério Público Federal e da Polícia Federal.

Ajuizada este mês, a denúncia se baseia em auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) que constatou pagamentos irregulares a operadores do Programa Universidade Aberta. Conforme o relatório, a instituição de ensino burlou a exigência de testes e concursos públicos, repassando, entre 2006 e 2010, ao menos R$ 1,4 milhão a prestadores de serviços contratados sem critério. Uma das beneficiadas foi a filha do reitor, Larissa Chaves de Sousa Santos, contemplada com R$ 8.357,25.

Os repasses foram apurados após Santos Júnior desafiar seus opositores na UFPI, em 2011, a provar que parentes receberam dinheiro. "A prática se aproxima de conceitos já ultrapassados na sociedade, como o nepotismo", critica, na ação, o procurador Tranvanvan da Silva Feitosa.

Segundo a ação, nos anos analisados, o reitor deixou de prestar contas dos recursos arrecadados e das despesas com concursos realizados pela universidade, alguns com participação da Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino e Extensão (Fadex), de apoio à UFPI.

Solicitadas pela CGU, as informações sobre esse processo teriam sido sonegadas pela reitoria. O MPF sustenta que Santos Júnior vem tentando obstruir o acesso de órgãos de controle a dados e documentos. Por isso, pede liminar para afastá-lo do cargo. Na ação, os procuradores também pleiteiam a condenação por improbidade administrativa, o que implicaria a perda da função pública e dos direitos políticos, além de multa.

Os processos no MEC apuram o envolvimento do reitor em suposto dano ao erário na execução de obras, irregularidades na aplicação de recursos de fundos de suprimentos, de processos seletivos e da fundação de apoio, além de convênios e licitações.

Notificação. Procurado pelo Estado, o reitor informou, por meio de sua assessoria, que aguarda ser notificado para preparar sua defesa. "A impressão que se tem é que o reitor já foi condenado sem direito à defesa. O que confirma o uso político pela proximidade do processo eleitoral na instituição", diz, em nota. O reitor argumentou que o Tribunal de Contas da União tem aprovado as contas de sua gestão e a própria Procuradoria da República no Piauí arquivou investigações a respeito.