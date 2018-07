Procuradoria pede volta da advocacia Pro Bono A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) em São Paulo quer a reformulação das normas existentes para tornar possível o exercício da advocacia Pro Bono, inclusive para pessoas físicas e sem a responsabilização ético disciplinar dos advogados. A recomendação foi feita a representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que tem 20 dias para se manifestar. Caso a recomendação não seja acatada, o Ministério Público Federal pretende tomar as medidas judiciais necessárias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.