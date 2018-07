Prodam assina contrato de R$ 17,2 milhões sem licitação A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (Prodam) assinou contratou sem licitação de R$ 17,2 milhões com a Aceco, empresa que construirá uma "sala-cofre" para proteger o sistema de informática da Prefeitura. A Aceco já firmou contratos similares sem concorrência com diversos órgãos, com o argumento de que é a única empresa com certificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para esse tipo de equipamento.