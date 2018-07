Produção brasileira de cerveja cai 6,7% em setembro sobre um ano antes

A produção da bebida recuou 6,7 por cento em setembro ante igual mês do ano passado, a 1,06 bilhão de litros. Já na comparação com agosto, houve alta de 1,5 por cento.

Nos nove primeiros meses do ano, a produção de cerveja se mantém em alta, a 10,1 bilhões de litros, volume 6,9 por cento superior ao registrado no mesmo período de 2013.

Embora mostrem desaceleração sobre os últimos meses, os dados acumulados seguem corroborando projeções da indústria de um crescimento na produção brasileira de cerveja em 2014 após declínio no ano passado, com a ajuda da Copa do Mundo e de um clima quente no começo do ano.

A produção de refrigerantes, por sua vez, recuou 2,7 por cento em setembro sobre o mesmo mês de 2013 e subiu 4,4 por cento sobre agosto, a 1,26 bilhão de litros.

Entre janeiro e setembro, a produção de refrigerantes somou 11,24 bilhões de litros, ficando praticamente estável na comparação com igual etapa do ano passado.

Nesta quarta, o Ministério da Fazenda divulgou os valores do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) para uma série de bebidas frias, categoria que contempla cervejas, refrigerantes e produtos como isotônicos e energéticos.

