Produção da Embrapa na internet

Já está disponível, na internet, um substancial banco de dados da produção intelectual da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O "Repositório Digital" da Embrapa já abriga 11 mil itens, entre livros, artigos e outros documentos digitais na íntegra, incluindo formatos de texto, imagem e som. O Repositório foi desenvolvido pela Embrapa Informática Agropecuária, em parceria com o Comitê Permanente (CP) do sistema de bibliotecas da empresa (Ainfo). A ferramenta disponibiliza, por meio eletrônico, os textos integrais dos trabalhos técnico-científicos gerados pela pesquisa, editados e publicados pela Embrapa. Com esse sistema, os usuários terão maior facilidade na recuperação e acesso aos textos disponíveis na Base de Dados da Pesquisa Agropecuária (BDPA). O conhecimento gerado por todas as unidades da Embrapa pode ser acessado pelo link www.repdigital.cnptia.embrapa.br.