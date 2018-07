Produção da Petrobras cai do patamar de 2 mi bpd em julho

A média da produção de petróleo no Brasil no acumulado do ano até julho está em 2,021 milhões de bpd.

Segundo dados divulgados pela petroleira nesta quarta-feira, paradas para manutenção nos campos de Marlim (P-20, P-35 e P-37), Albacora Leste (P-50), Parque das Baleias (FPSO Capixaba), e de Unidades da corrente de Cabiúnas foram as principais responsáveis pela queda.

Em junho a produção havia subido para 2,046 milhões de bpd.

Já a produção de gás natural ficou em 56,7 milhões de metros cúbicos por dia, estável em relação a junho mas com alta de 8 por cento contra julho do ano passado.

A produção média de petróleo e gás natural da Petrobras no Brasil e no exterior atingiu 2,568 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), mantendo-se estável ao volume registrado no mês de julho de 2010 e caindo 2,78 por cento em relação ao mês anterior.

(Reportagem de Denise Luna)