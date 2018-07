Produção da Petrobras cresce em março com impulso do pré-sal

A entrada de novos poços no pré-sal, cuja extração teve novo recorde, mais do que compensou paradas para manutenção registradas em unidades no Brasil, indicou a estatal, que reafirmou a previsão de elevar a produção em 7,5 por cento em 2014 ante 2013.

A produção da Petrobras no Brasil em março somou 2,331 milhões de barris/dia de óleo equivalente (óleo e gás), 0,2 por cento acima do volume de fevereiro.

A produção exclusiva de petróleo da Petrobras no Brasil, que responde pela maior parte do total produzido pela empresa, atingiu 1,926 milhão de barris/dia em março, alta de 0,1 por cento ante fevereiro, mas um crescimento de 4,3 por cento ante o mesmo mês do ano passado, quando a empresa registrou o menor volume mensal de 2013, devido a paradas para manutenção de plataformas.

Em março de 2014, tais paradas temporárias voltaram a ocorrer em outras plataformas, mas o recorde de produção no pré-sal permitiu o aumento da extração no país.

"Ainda no mês de março a produção não foi maior devido às paradas de produção temporárias planejadas das seguintes unidades: FPSO Cidade de Angra dos Reis (Bacia de Santos), plataforma P-8 (Bacia de Campos), plataforma P-35 (Bacia de Campos), e FPSO Vitória (Bacia de Campos)", disse a estatal.

A empresa informou ainda que a plataforma P-20 permaneceu em manutenção durante o mês de março, já tendo, no entanto, retomado sua operação no último dia 7 de abril. A P-20 tem potencial de produção de cerca de 20 mil barris de petróleo/dia, no Campo de Marlim, na Bacia de Campos.

A estatal relatou também que, no dia 30 de março, após 11 anos de atividade, o FPSO Brasil encerrou suas atividades, no campo de Roncador com o fechamento do poço 7-RO-14-RJS. "Com o fim de sua operação, os poços interligados ao FPSO serão remanejados para a P-52 e a P-54."

RECORDE NO PRÉ-SAL

Em março, a produção média mensal de petróleo dos campos localizados na província do pré-sal, nas bacias de Santos e Campos, atingiu recorde de 395 mil barris de óleo equivalente, 2,4 por cento acima da melhor marca anterior, registrada em fevereiro (385 mil bopd).

"Contribuiu para esse recorde a produção do primeiro poço interligado a uma boia de sustentação de riser (BSR), no campo de Sapinhoá, iniciada em fevereiro. Esse poço vem apresentando desempenho acima da média e mantém-se como o melhor poço produtor do país, com aproximadamente 36 mil bpd", disse. "O segundo poço desta BSR já foi interligado no início de abril e está produzindo 31 mil bpd."

A Petrobras disse que já foram concluídas as instalações de outras duas boias de sustentação de riser no campo e, ainda no primeiro semestre, será a concluída a instalação da última BSR.

"Tais instalações irão possibilitar a continuidade do crescimento da produção no pré-sal, com a interligação de sete novos poços produtores nos FPSOs Cidade de São Paulo e Cidade de Paraty. Com isso, a capacidade máxima de produção e processamento dessas unidades será alcançada até o terceiro trimestre de 2014", afirmou.

A empresa afirmou ainda que, no curto prazo, começarão a produzir ainda, no pós-sal da Bacia de Campos, as plataformas P- 62, no campo de Roncador, com capacidade de 180 mil bopd, e a P-61, no campo de Papa-Terra, que será interligada à plataforma semissubmersível SS-88, que já está no Brasil.

"Com a entrada dessas unidades, a produção de petróleo terá crescimento sustentável, durante 2014, de 7,5 por cento, conforme previsto no Plano de Negócios e Gestão 2014-2018, podendo variar 1 por cento para mais ou para menos, ao longo do ano."

PRODUÇÃO NO EXTERIOR

A extração total de petróleo e gás natural no exterior, em março, foi de 219.586 boed, aumento de 6,2 por cento em relação aos 206.712 boed produzidos no mês anterior.

A produção exclusiva de petróleo foi de 126.921 barris/dia, alta de 10,1 por cento na comparação com fevereiro, mas uma queda em relação a um ano antes (147,9 mil barris/dia).